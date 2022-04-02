ربة منزل تنهي حياتها بحبة حفظ الغلال السامة في الغربية.. خلافات زوجية

قررت النيابة العامة في كفر الزيات، بمحافظة الغربية، التصريح بدفن جثة ربة منزل، تناولت حبة حفظ الغلال، بسبب مرورها بأزمة نفسية بعد خلافات زوجية، حيث قررت التخلص من حياتها.

عدم وجود شهبة جنائية

وكشفت التحريات والمعاينة التي قادها الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الواقعة ليس فيها شبهة جنائية في الوفاة، وهناك وجود خلافات مع زوج الضحية ومرورها بأزمة نفسية، ولفظت السيدة أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن وصول ربة منزل تدعى «رضا.ا»، 35 عاما، ومقيمة بقرية الدلجمون، بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، إلى مستشفى طنطا الجامعي، في حالة صحية سيئة، إثر تناولها حبة حفظ الغلال السامة، ومحاولة إسعافها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة، أن ربة المنزل متزوجة وحدثت مشادات كلامية مع زوجها وخلافات أسرية، دفعها إلى تناولها حبة حفظ الغلال، وذلك بسبب مرورها بأزمة نفسية، بعد تلك الخلافات، وقررت التخلص من حياتها بتناولها تلك الحبة، وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة من أجل التصريح بدفنها.