مصرع سيدة وطفلها وزوج ابنتها في انقلاب سيارة داخل ترعة بالشرقية

لقيت امرأة وطفلها وزوج ابنتها مصرعهم، مساء أمس، إثر انقلاب سيارة كان يقودها الأخير في الترعة المارة أمام قرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

انقلاب سيارة في ترعة ببلبيس

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا بانقلاب سيارة بالترعة المارة أمام قرية ميت ربيعة التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن مصرع امرأة تبلغ من العمر نحو 42 عاما وطفلها 6 سنوات وزوج ابنتها 25 عاما.

مصرع امرأة وطفلها وزوج ابنتها في الحادث

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز بلبيس لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن المتوفين الثلاثة كانوا في طريق عودتهم من منزل الأخير بقرية ميت حمل التابعة لدائرة مركز بلبيس، ومتجهين إلى قرية ميت ربيعة محل إقامة المتوفية وطفلها، لتوصيلهما إلى منزلهما بعد قضائهما فترة من الوقت لزيارة الشاب المتوفى وزوجته «ابنة المتوفية».

وأثناء سيرهم ناحية الترعة المارة أمام قرية ميت ربيعة، اختلت عجلة القيادة من يد السائق «المتوفى»، ما أدى لانقلاب السيارة في الترعة ووفاتهم متأثرين بإصابتهم في الحادث وتعرضهم لإسفسكيا الغرق.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثامين لتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن.