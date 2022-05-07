طقس اليوم السبت في البحيرة.. تحسن ملحوظ والعظمى تسجل 26 مئوية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، طقسا معتدلا مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الطقس البارد شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، حيث انخفضت درجات الحرارة مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال، لاسيما علي المدن الساحلية في إدكو ورشيد والمحمودية.

طقس مائل للحرارة

وشهدت البحيرة خلال الأسبوع الماضي سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة، فيما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت، مائلا للحرارة نهاراً، معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد شبورة مائية صباحاً، ونشاطو للرياح على السواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء، أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 : 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم في البحيرة العظمى 26 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر لها، عن تقلبات مناخية تشهدها المحافظات خلال الأيام الحالية، وناشدت المواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة، حفاظا على سلامتهم، وتحسبا لانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

وسجلت درجات الحرارة في القاهرة، اليوم السبت، 28 درجة للعظمى، والصغرى 17 درجة، فيما سجلت الإسكندرية العظمى بها 26 والصغرى 17 درجة.

وسجلت درجات الحرارة في مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمي 33 درجة وبلغت الصغرى 20 درجة.