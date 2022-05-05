«تعليم شمال سيناء» تعلن جاهزيتها لامتحانات نهاية العام الدراسي

أنهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، استعداداتها لامتحانات الترم الثاني ونهاية العام الدراسي الحالي 2022، وذلك بإدارات المحافظة الست للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له، إنه تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالكشوفات ولجان الامتحانات، وتجهيز غرف العمليات سواء في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح وإدارات وسط سيناء.

وأضاف «رضوان»، أنه تم عقد اجتماع مع عموم مسؤولي المدارس والموجهين والمفتشين والعاملين بالتربية والتعليم، ومناقشة كامل المستجدات والتطورات والتجهيز الكامل والاستعداد للامتحانات، بما في ذلك امتحانات مدارس أهالي القرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد.

14 مدرسة تستعد لامتحانات نهاية العام بالقرى العائدة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء، أن 14 مدرسة بالقرى العائدة ستعقد بها الامتحانات بشكل طبيعي، وذلك بعد وصول إخطارات من المديرية إلى إدارة الشيخ زويد بالأسماء وعناوين التلاميذ ومدارسهم، وتم ذلك من خلال التنسيق مع أقرب مدرسة لعنوان التلميذ تسهيلا عليه وعلى أسرته، بحسب تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الذي بدوره شدد وأصدر تعليمات بضرورة تسهيل كل العقبات في عملية نقل التلاميذ من مدارس العريش وبئر العبد والإسماعيلية إلى مدارس القرى العائدة بالشيخ زويد.

إدارة الشيخ زويد تعلن جاهزيتها للامتحانات

ومن جهة أخرى، أعلنت إدارة الشيخ زويد التعليمية في بيان لها، أنه تم تفقد المدارس بجنوب وغرب المدينة، وتم العمل على تجهيز اللجان، والعمل على وضع الجداول، وخزانات المياه، وتجهيز مواصلات داخلية لنقل التلاميذ للقرى العائدة في بعض التجمعات السكنية البعيدة.

تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان لها، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بالعريش، وتشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحانات، وحل أي مشكلات فور حدوثها، ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

يأتي ذلك بالإضافة للاستعدادات لعقد امتحانات الدبلومات الفنية (الصناعي - التجاري - الزراعي - الفندقي)، والمدارس الإعدادية والابتدائية والثانوية.