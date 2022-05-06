جدول امتحانات الخامس والسادس الابتدائي بإدارات شمال سيناء التعليمية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان لها أن امتحانات النقل الابتدائية سوف تبدأ غدًا السبت بجميع إدارات المحافظة الست، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي في العرئيش وبئر العبد ورفح والشيخ زويد، ووسط سيناء.

غدًا السبت امتحانات الصف الخامس الابتدائي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن غدًا السبت سوف تبدأ اللغة العربية والخط، لمدة ساعتان ونصف، على أن يكون الثلث ساعة الأخير لمادة الخط، والتربية الدينية ساعة ونصف، ويوم الأحد امتحانات الرياضيات واللغة الإنجليزية، وكل مادة منهما ساعة ونصف الساعة، بعد استراحة نصف ساعة بينهما، ويوم الاثنين تبدأ مادة العلوم لمدة ساعة ونصف الساعة، والدراسات الاجتماعية أيضًا ساعة ونصف الساعة، وهو اليوم الثالث والأخير.

الثلاثاء امتحانات السادس الابتدائي

وتابعت مديرية التربية والتعليم في بيانها، أنه يوم الثلاثاء 10 - 5 سوف تبدأ امتحانات السادس الابتدائي، على أن يكون اليوم الأول لمادة اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، وجرى تخصيص ساعة ونصف لمادة اللغة العربية، منها ثلث ساعة لمادة الخط، وساعة ونصف للتربية الدينية في اليوم نفسه، ويوم الأربعاء تبدأ مادة الرياضيات ساعة ونصف، وفي اليوم نفسه مادة اللغة الإنجليزية، ساعة ونصف أيضًا، وفي اليوم الثالث والأخير الخميس 12- 5 تبدأ امتحانات مادة العلوم لمدة ساعة ونصف، والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

الامتحانات تبدأ الساعة 9 صباحًا

ونوهت بأن الامتحانات تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع نشر تحذيرات بعدم حمل الهاتف المحمول في لجنة الامتحانات، وأن يرتدي التلميذ الزي المدرسي، وعدم استخدام الأدوات الخاصة بزملائه، ومن يخالف التعليمات يتعرض للمسائلة القانونية، بحسب ما تقره إدارة كل مدرسة.

رضوان يعلن جاهزية المدارس للامتحانات

وكان حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أكد على جاهزية جميع المدارس بإدارات المحافظة الست، مع تشكيل لجان لمراقبة الامتحانات، وتطبيق التعليمات الاحترازية والوقاية في عملية التباعد بين التلاميذ، وجاهزية مدارس جنوب وغرب الشيخ زويد بالقرى العائدة منذ شهرين، وذلك بحسب تعليمات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.