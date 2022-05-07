محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف الحملات للمتابعة

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق قرار المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والكافيهات، الذي بدأ تطبيقه اليوم السبت 7 مايو 2022، في إطار تنفيذ قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة، بالتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

المتابعة المستمرة لفتح وغلق المحال التجارية

كما كلف محافظ أسيوط غرفتي الأزمات والعمليات بالمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم طبقا للقرار الجديد حفاظاً علي صحة وحياة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا فى ظل جهود الدولة المستمرة في هذا الشأن مؤكدًا أن الدولة تسعي من خلال تطبيق تلك القرارات تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

مواعيد الغلق الصيفية للمحلات بأسيوط

وأوضح المحافظ ان المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية – طبقًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر – يستمر العمل به حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2022م ويشمل المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا والمطاعم والكافيهات تفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا وبالنسبة لمحال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا ويُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران ويجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل غرفة ادارة الازمات وعمليات مركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) او ارسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873 ) ، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.