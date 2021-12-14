13 ألف مخالفة لمواعيد غلق المحال التجارية في الشتاء خلال 70 يوما

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد مخالفات المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات في الفترة من أول أكتوبر الماضي حتى 11 ديسمبر الجاري بلغ نحو 13763 مخالفة للمحلات والمطاعم والمقاهي والورش بمختلف المحافظات.

وأضاف «قاسم»، في تصريح لـ«الوطن»، أن لجان المتابعة تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار العمل على ضبط الشارع والحد من الزحام والحفاظ على سلامة المواطنين وترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل مهمة عمل القائمين على النظافة والحد من الإزعاج داخل الكتل السكنية.

مواعيد غلق المحال التجارية

وأكد «قاسم»، أن تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال يبدأ اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر سبتمبر، ويستمر حتى يوم الخميس الأخير في شهر أبريل، وفق قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، لافتا إلى استمرار حظر الشيشة بالمقاهي والمطاعم والتأكيد على ارتداء الكمامة، علاوة على منع أي موظف أومواطن من دخول المصالح الحكومية دون الحصول على لقاح كورونا أو إجراء تحليل PCR للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وفيما يتعلق بالمواعيد الشتوية لغلق المحال فتبدأ من الساعة الحادية عشر أيام الخميس والجمعة، والإجازات والأعياد الرسمية، وفي الأيام العادية تغلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساء، ويتم استثناء خدمة الدليفري من مواعيد الغلق حيث تعمل على مدار 24 ساعة من أجل خدمة المواطنين.

مواعيد غلق المطاعم

أما المواعيد الشتوية لغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، فتستمر حتى الساعة الواحدة صباحا، على أن تكون مواعيد الغلق بالنسبة للورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في الساعة السادسة مساء وفق المواعيد الشتوية، ويتم استثناء المخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت من مواعيد الغلق لتلبية احتياجات المواطنين مع مراعاة أنشطة بيع الفواكه والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات ليلاً.