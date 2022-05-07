اقتصادي: رفع الفائدة الأمريكي متوقع لمحاولة استيعاب موجة التضخم العنيفة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لنصف نقطة مئوية إجراء متوقع وطبيعي، وأي اقتصاد يشهد فيه معدل تضخم مرتفع يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة.

رفع سعر الفائدة الأمريكي طبيعي

وأضاف «إبراهيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، اليوم السبت، أن أمريكا تشهد أعلى معدل تضخم خلال هذا العام، وبالتالي كان من المنطقي رفع أسعار الفائدة، وكان متوقعًا خلال عدد من الاجتماعات العام الجاري، لكن الجديد أنه خلال هذه المرة أقدم على رفع الفائدة 50 نقطة.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن رفع الفائدة في أمريكا محاولة لاستيعاب موجة التضخم العنيفة التي تهز أمريكا، كما أن رفع الفائدة من شأنه الحفاظ على عملة الدول وجاذبيتها للاستثمارات، وهو إجراء اتخذته العديد من الدول على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إقدام عدد من الدول العربية رفع أسعار الفائدة عقب القرار الأمريكي إجراء طبيعي منطقي لكي تحافظ الدول على عملتها، كما أن معدل التضخم مرتفع في العالم أجمع، وبالتالي الجميع يسعى لاستيعاب موجة التضخم المرتفع.

أوكرانيا تجد صعوبة في تصدير الحبوب

وتابع «إبراهيم»: «أعتقد أن القرار الأمريكي بتحجيم موجة التضخم لن تنجح، وأتصور أننا أمام عدد من الخطوات لرفع أسعار الفائدة لاستيعاب موجة التضخم، علما بأن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو الأوروبية هي نفسها تكتوي بنارها».

وواصل: «معدل التضخم أصبح مرتفع، والمسألة لا تتعدى ذلك فقط، ولكن حجم المعروض من السلع والحبوب منخفض، إذ تجد أوكرانيا صعوبة في جمع وتصدير الحبوب لديها، فيوجد لديها 1000 طن وغير قادرة على نقلها وتوزيعها على الأسواق المختلفة».

وأكد أن حجم المعروض من الحبوب والطاقة والمعادن يهتز، ويوجد موجة تذبذب في معظم الأسواق سواء أسواق المعادن والذهب.