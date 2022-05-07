توريد 14448 طن قمح لشون وصوامع البحيرة منذ بدء الموسم

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم السبت، بلغ 14448 طنا من الأقماح المحلية، مشيرا إلى استلام 6272 طنا أمس.

وأشار «آمنة»، إلى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وهو عدد كاف لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 573740 طنا من القمح.

استلام القمح على فترتين

وتابع محافظ البحيرة، أن لجان استلام القمح بالشون والصوامع تعمل على فترتين، تبدأ من الساعه الثامنة صباحا وحتى الساعه السادسة مساءًا، والفترة الثانيه تبدأ من الساعه الثامنة مساءًا حتى الثانية عشر مساءًا.

كما أضاف أن هناك لجان مشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من جمعية القبانية، وعضو من الجهات المسوقة، وبدأت عملها اعتباراً من يوم 26 أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة، وكذلك أعمال التوريد، للتأكد من جاهزية الصوامع والشون.

29 شونة خرسانية

وأضاف، أن عدد الشون بلغ 29 شونة خرسانية، بطاقة 336740 طنا، إضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن، لاستقبال الكميات الموردة.

يذكر أن سعر توريد القمح المحلى هذا العام شهد زيادة عن الأعوام الماضية، إذ سجل سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 885 جنيها، ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 875 جنية للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط 865 جنيها للأردب.