بسبب شاحن موبايل.. مصرع شاب أسفل عجلات القطار بكفر الزيات

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مصرع شاب أسفل عجلات قطار «كفر الزيات - منوف»، وذلك بسبب شاحن هاتفه المحمول، حيث حاول اللحاق بالقطار بعد تحركه من رصيف المحطة، وجرى نقله إلى مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

إخطار بمصرع شاب تحت عجلات القطار

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات العام، بوصول شاب يدعى «محمد ال.ا.ع»، في العقد الثالث من العمر، مصاب بنزيف وتهشم في الجمجمة، وتهتك وقطع في القدم، نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

ذهب لشراء شاحن للهاتف

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز شرطة كفر الزيات، إلى محل الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعى «محمد ال.ا.ع»، ويبلغ من العمر 21 عاما، أسفل عجلات قطار «كفر الزيات - منوف» رقم 48، وذلك عقب خروج القطار من محطة كفر الزيات، وتبين من التحريات أن شابًا كان برفقة والديه، ولكن تركهما وذهب إلى شراء شاحن الهاتف المحمول الخاص به، وعند عودته فوجئ بتحرك القطار، وعند محاولته اللحاق به اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، ما أسفر عن مصرعه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.