عاجل.. التعليم: لم نعتمد مدارس خاصة مجهزة لأداء الامتحان

اشتكى عدد من أولياء الأمور والطلاب بأنهم لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان التجريبي الذي عقد لطلاب الصف الأول الثانوي في مادة الأحياء، في عدد المدارس الخاصة في القاهرة الجديدة، في تصريحات لهم على جروب «أدعم طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب».

«التعليم» ترد على شكاوى أولياء الأمور

ورد محسن عبدالعزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية التعليم والتعليم الفني، على شكوى أولياء الأمور والطلاب من عدم كفاءة منصة الامتحان في المدارس الخاصة قائلاً: «لم يرد إلى الوزارة أي موافقة باعتماد مدارس خاصة مجهزة تصلح لأداء الامتحان بها حتى هذه اللحظة».

أماكن عقد الامتحان التجريبي

وأضاف «عبدالعزيز»، في تصريحات له على جروب «أدعم طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»، أنّ الطلاب يمكنهم تجربة أداء الامتحان في المدارس الحكومية المرشحة لعقد الامتحانات النهائية بها بحسب الخطة الموضوعة من الإدارة التعليمية، لافتاً إلى أن الامتحان التجريبي متاح اليوم حتى الساسة مساءً.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن الامتحانات التجريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد في المدارس الخاصة والحكومية.

وشددت مصادر لـ«الوطن» على أن الامتحانات التجريبية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم تهدف إلى التأكد من كفاءة المدارس الخاصة لأداء الامتحانات النهائية وكذلك المدارس الحكومية، موضحة أنه في حالة نجاح الامتحانات التجريبية بدون معوقات في المدارس الخاصة لا يتم الحاقهم على مدارس حكومية.