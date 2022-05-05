التعليم تحدد مواصفات أسئلة امتحان الفيزياء للصف الأول الثانوي 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بالتزامن مع قرب انطلاق الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ السبت المقبل الموافق 7 مايو الحالي، وتعقد ورقيا وإلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وأضافت الوزارة في خطاب المواصفات الفنية، أنّ الامتحان يجب أن يقيس نواتج التعلم، التي تتمثل في أن يقارن بين طاقة الحركة وطاقة الوضع ويطبق تغيرات طاقة الوضع والحركة عند قذف جسم إلى أعلى ويعتبر كمثال لقانون بقاء الطاقة، موضحة أنّ الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

الامتحانات على أجهزة التابلت

ونوهت الوزارة بأنّ مخرجات التعلم التي يقيسها امتحان الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي، تتمثل أيضا في حساب القوة الجاذبة المركزية، مؤكدة أنّ الامتحانات ستعقد على أجهزة التابلت بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وورقيا للأسئلة المقالية التي يتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية.

الاستعداد لعقد امتحانات تجريبية

وفي سياق متصل، نبهت المديريات التعليمية على مدارس المرحلة الثانوية، بالاستعداد لعقد امتحانات تجريبية «بروفة نهائية» للامتحانات النهائية عقب أداء امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع، وجاء نص التنبيه: «بناء على تعليمات وكيل أول الوزارة، يُعقد امتحان تجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي يومي 7 و8 مايو بعد امتحان المواد خارج المجموع وذلك للتجربة الأخيرة للمنظومة، حسب تعليمات الوزير فبرجاء التنبيه على المدارس عدم خروج الطلبة إلا بعد أداء الامتحان التجريبي».

وأضافت المديريات أيضا في نص التنبيهات: «على مديرى القطاعات التنبيه على الأقسام بالتنبيه على المدارس بالتنبيه على طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت وطلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأحد أثناء اختبارات المواد خارج المجموع احضار التابلت معهم لوجود تجربة على التابلت يومى 7و8 مايو حسب تعليمات الوزارة».