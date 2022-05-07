وزير التعليم يكشف مصير فاقدي التابلت من امتحانات الترم الثاني

تنطلق اليوم السبت الموافق 7 مايو الجاري، البروفة الأخيرة لطلاب الصف الأول الثانوي للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، التي تعقد ورقيًا وإلكترونيا في المدارس الحكومية والخاصة المجهزة من الناحية التقنية، وفي لجان مؤمنة جيدًا ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأثار أولياء الأمور سؤالا خاصا حول الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقد الطالب جهاز التابلت الخاص، بالتزامن مع قرب موعد الامتحانات النهائية التي تعقد يوم 11 مايو الجاري، على أجهزة التابلت بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

التابلت مسؤولية الطالب

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على السؤال في تصريحات له على جروب «تعليمنا الجديد» عبر تطبيق «واتس آب»، قائلا: «كان واجبًا الإبلاغ قبل ذلك بكثير وهذه مسؤولية الطالب الملتزم حتى نوفر له جهازًا بديلًا ليؤدي عليه الامتحانات»، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد الامتحانات.

توفير تابلت للطلاب في حالة توافره

وأكد وزير التربية والتعليم: «يتم تسليم تابلت لو متوفر لأداء الامتحان بالتنسيق مع التطوير التكنولوجي».

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، كشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالامتحانات التجريبية، قائلا: « الامتحان التجريبي الذي سيعقد السبت المقبل، لمن يريد أدائه وليس لفئة معينة الإدارة ستخطر طلابها بالمواعيد المحددة لعقد الامتحان».وأضاف «شوقي»: «هذا التدريب ليس خاصا بالأسئلة، وإنما بالأمور التقنية فقط، وتحديث الجهاز والدخول على منصة الامتحان»، مؤكدًا أن التدريب إلكتروني فقط، وليس ورقي لا يوجد ما يحتاج طباعة واختياري لمن يحتاج تحديث التابلت، والتأكد من الدخول على المنصة، وبالسنبة لطباعة أكواد الامتحانات، وجه المدارس بالتنسيق مع مسؤولي التطوير التكنولوجي.