الأمن يكشف ملابسات العثور على طفل في شوارع الشرقية: «جدته بتضربه»

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .. يتضمن عثور مواطن على طفل يفترش الشوارع بمدينة الزقازيق بالشرقية ويدعى قيام مجهولين بتركه فى المقابر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أبريل الماضى عثر (أحد المواطنين– مقيم بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق) على (طفل – سن 10 – مقيم بالإسماعيلية) وبه آثار كدمات متفرقة بالجسم أمام منزله، وبسؤاله أقر بأنه قام بنشر ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى والإدعاء بقيام مجهولين بترك الطفل بمنطقة المقابر لجذب الإنتباه وسرعة التوصل لأهليته.. وبسؤال الطفل قرر بتركه منزل أهليته بسبب تعدى جدته لوالده عليه بالضرب لقيامه باللهو بالشارع وإحداث ما به من إصابات.. تم تحويل الطفل للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية للتوصل لأهلية الطفل.