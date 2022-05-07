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ضبط 5 أشخاص تعدوا على صاحب معرض سيارات بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
05:15 م | السبت 07 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بأحد الشوارع في منطقة المندرة بحري بدائرة القسم.

5 ملثمين يضربون صاحب معرض سيارات 

وبالفحص تبين قيام 5 أشخاص مُلثمين حاملين أسلحة بيضاء «سيوف» بالتعدي على صاحب معرض سيارات، مقيم بدائرة القسم، مُحدثين إصابته بجرح قطعي في الرأس، وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 5 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

خلاف مالي وراء ارتكاب الواقعة 

وقرر أحدهم بوجود خلاف مالي بينه وبين المصاب مقابل استئجار سيارة من معرض الأخير قام على إثره بالاستعانة بباقي المتهمين وممارسة أعمال البلطجة مُستخدمين الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها.

 

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