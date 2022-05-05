بناء على طلب فتاة من ذوي الهمم.. رامي جمال يغني اوعديني في حفل العيد

لبى الفنان رامي جمال، طلب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالغناء لها هي وزوجها، خلال حفله المقام حاليا بالحديقة الصينية.

وقال جمال لجمهوره، إن الفتاة التي صعدت على المسرح تعد واحدة من أشد محبيه، وتدعى رحمة، وتمنى أن يحيي لها حفل زفافها، ولكن لم يستطع بسبب ظروف خاصة به، وقام جمال بالغناء لها هي وزوجها أغنية «اوعديني».

رامي جمال يطلق مسابقة علي هامش الحفل

وبدأ رامي جمال الحفل فقرته بأغنية «سقف» التي تفاعل معاها الجمهور ثم قدم اغنية بسلم عليكوطلب رامي خلال الحفل من الجمهور غناء أغنية سقف، رفقته بدون العزف الموسيقى ثم قدم ميدلي من أبرز الأغنيات التي لحنها في مسيرته الفنية.

رامي جمال يطلق مسابقة للجمهور علي هامش الحفل

وكان رامي قد أطلق مسابقة للجمهور بمناسبة هذه الحفلة، وفقا لما أعلنه عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، والجائزة دعوة لشخصين لحضور حفله اليوم في الحديقة الصينية.

وكتب رامي جمال: «هسأل سؤال وهنختار 50 شخص، واللي هيجاوب عليه صح هياخد كل واحد دعوة لشخصين لحضور الحفل يوم الخميس القادم في الحديقه الصينية، اذكر اسم 3 من المشاهير اللي ظهروا في كليب سقف».

تفاعل الجمهور مع أغاني رامي جمال الاخيرة

يذكر أن المطرب رامى جمال حقق نجاح ملوحظا بإغنية «حكايات جميلة» من ألبومه الجديد «ولسه» على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد عاطف وتوزيع أحمد إبراهيم.