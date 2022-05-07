جهود «الداخلية» على مستوى الجمهورية خلال شهر.. ضبط 6 تشكيلات عصابية ومقتل عنصر إجرامي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمراراً للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت جهود الحملات خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال الأمن الاقتصادى

فى مجال القضايا التموينية:

ضبط 40957 قضية تموينية متنوعة.. جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط 642 قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت 45470 إسطوانة.. تقدر قيمة الغاز المدعم 6٫138٫450 مليون جنيه.

ضبط 55 قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت 200068 لتر.

ضبط 226 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 94,053 طن – 20274 عبوة – 38 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط 39 قضية استيلاء على الدعم، بمضبوطات بلغت 28٫971 طن– 6668 عبوة – 5374 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.

ضبط 309 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية ومواد بناء .. بمضبوطات بلغت 2259٫155 طن سلع إستراتيجية – 26000 لتر – 279924 عبوة – 176 إسطوانة بوتاجاز - 5852٫250 طن مواد بناء.

ضبط 4048 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت 2271٫145 طن – 87650 لترا – 126113 عبوة – 672822 قطعة.

ضبط 46 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر مواد بناء ..بمضبوطات بلغت 562٫323 طن.

ضبط 2174 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت 79962 عبوة.

ضبط 505 قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لأسطوانات البوتاجاز .. بمضبوطات بلغت 739٫519 طن – 309 عبوات – 6873 إسطوانة.

في مجال قضايا التيار الكهربائى

ضبط 350349 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 286,994,772 مليون جنيه.

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:

ضبط 6974 قضية فى مجال التهرب الضريبى:- ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص .. بمبالغ مالية بلغت 9٫519٫586٫851 مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 16٫004٫232 مليون جنيه.

فى مجال قضايا الأموال العامة:

ضبط 363 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 407,571,815 مليون جنيه .. أبرزها:-

ضبط عدد 355 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بمضبوطات بلغت 193,223,311 مليون جنيه مصرى – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 198,993,504 مليون جنيه.. بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل 392,216,815 مليون جنيه.

في مجال الحد من انتشار فيروس «كورونا»

ضبط 145600 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات 795150 أرجيلة.

غلق 508226 محل مخالف لقرار الغلق.

ضبط عدد 191912 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 191228 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 684 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بمحافظات الدقهلية - دمياط- بورسعيد ، وكذا منطقة «السحر والجمال» بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 237 متهما ، وبحوزتهم 133 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 177 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 148 قضية مواد مخدرة.

كما تم تنفيذ 17856 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 1457 قضية متنوعة.

ضبط 6 تشكيلات عصابية ، ضمت 17 متهما، ارتكبوا عدد 6 حوادث.

ضبط متهم، مراقب هاربين.

فحص 8689 عنصرا إجراميا.

في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:- مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة ، وضبط 2120 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – بنى سويف- القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد –المنوفية- دمياط – الأقصر- سوهاج – جنوب سيناء- البحر الأحمر- قنا – الإسماعيلية- الفيوم- مطروح – البحيرة – أسوان- كفر الشيخ – الوادى الجديد بإجمالى مضبوطات 1221 قطعة سلاح نارى أبرزها جرينوف- رشاش- 189 بندقية آلية – 40 مسدس- 166 بندقية خرطوش– 824 فرد محلى ، وكذا كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها سلاح - قتل – مخدرات – سرقة.

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبـط 3961 قطعة سلاح نارى.. بحوزة 3257 متهما.. أبرزهم الآتى جرينوف- رشاش- 395 بندقية آلية – 504 بنادق «مششخنة وغير مششخنة» – 182 مسدسا– 2876 فرد محلى – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 478 خزينة ، وكذا ضبط 4995 قطعة سلاح أبيض.

ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم بندقية غير مششخنة- 3 بنادق ضغط هواء- 5 فرد محلى - أجزاء وأدوات التصنيع.

ضبط 41 تشكيلا عصابيا، ضموا 171 متهما، ارتكبوا 159 حادثا.

ضبط 538 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 8 بنادق آلية – 7 بنادق «غير مششخنة»–2 مسدس – 195 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 327 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ 2343902 حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:

9341 حكم جناية .

714390 حكم حبس جزئى.

121518 حكم مستأنف.

1171166 حكم غرامة.

327487 حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط 5348 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 10409,513 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 1425,497 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 128,425 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 51,307 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 22,94 كيلو جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 17,425 كيلو جرام.

كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3٫950 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 1,375 كيلو جرام.

كمية من بذور القنب المخدر وزنت 4 جرامات.

عدد 18974 ألف قرص لعقار الكبتاجون.

عدد 33245 ألف قرص لعقار الترامادول.

عدد 109948 ألف قرص مؤثر.

عدد 61 قرص إكستاسى.

عدد 105 طوابع مخدرة.

عدد 5 قضايا غسل أموال .. بلغوا إجمالياً قرابة 102 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 160 مليون جنيه.

فى مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة 19 سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط 303 قضايا أحداث.

ضبط 25202 قضية مرافق عامة.

كشف غموض 348 حادث خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة بإجمالى 539 متهما.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط 1048 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى : 618 قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 2658 أبرزها هارد ديسك – أجهزة ريسيفر – سيارة – مجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر ، وكذا 430 قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 19006 تمثلت فى نسخ من كتب متداولة بتصريح منتهى - مطبوعات دراسية بدون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط 758549 مخالفة مرورية متنوعة.

المرور على عدد 1029 مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2839 من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية 32 حالات ، فحص 2738 مركبة تبين مخالفة 25 مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 13779 من قائدى المركبات بالطرق ، وتبين إيجابية عدد 618 سائق منهم.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:تم رفع 2087 سيارة – 248 دراجة نارية.

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط 56737 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس «الخوذة».

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط 41 قضية بإجمالى 45 متهم .. بمضبوطات وزنت 2 طن و 14,250كيلو جرام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.