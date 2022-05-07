محلل سياسي روسي يحذر من مجاعة بسبب الحرب الباردة بين موسكو والغرب

قال ألكسي بيلكو المحلل السياسي، إن معركة العقوبات بين الغرب وروسيا ليست متكافئة لأن الغرب لعب بكل أوراقه، بالعكس من روسيا التي لم تفعل ذلك، لافتا إلى أن العقوبات المفروضة على أوروبا لم تبدأ مثل إمدادات الغاز، محذرا من إمكانية حدوث مجاعة بسبب الحرب الباردة بين روسيا والغرب.

العقوبات الروسية على الدول غير الصديقة

وأضاف «بيلكو» خلال برنامج «من موسكو» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم السبت، أن العقوبات التي يمكن أن تفرضها روسيا على الدول غير الصديقة كما قال فلاديمير بوتين، تتضمن المعادن وغلق سلسلة الغاز إلى أوروبا، منوها إلى أن أفضل خطوة يمكن أن تتخذها روسيا هي نقل التجارة بالغاز والفحم والنفط من خلال الروبل، معقبا: «خطوة مهمة يمكن أن تسهل الوضع في الاقتصاد الروسي».

وأوضح المحلل السياسي أن الغرب فرض عقوبات عديدة وقوية على روسيا، ولكن ما هو مهم أن الغرب لعب كل أوراقه وروسيا تنتظر، متوقعا أن تفرض روسيا عقوبات أقوى على الغرب خلال الفترة المقبلة لأن الوقت لم يحن بعد.

روسيا قطعت الغاز عن بولندا لأنها لم تدفع بالروبل

وأشار إلى أن روسيا قطعت الغاز عن بولندا لأنها لم تدفع بالروبل، مؤكدا أن بولندا تسرق الغاز الروسي من خلال شراء الغاز من ألمانيا والتي هي أصلا تحصل على الغاز من روسيا، مشددا على أن القرار الروسي قرار سياسي.

ولفت إلى أن لعبة العقوبات ستضر الغرب وروسيا والعالم أجمع، فالحرب الباردة لا يتعلق أمرها بالنفط والغاز ولكن الغذاء، لأن روسيا وأوكرانيا تلعبان دورا مهما في سوق الغذاء في العالم وهناك خطر من مجاعة.