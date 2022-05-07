«سرقتني وإحنا بنمارس الرذيلة».. اعترافات تاجر أثاث متهم بقتل عشيقته

كشفت أجهزة الأمن في الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، اليوم السبت، ملابسات واقعة العثور على «جوال» به سيدة ثلاثينية عارية مخنوقة بإيشارب في الحي الثاني عشر بمدينة السادس من أكتوبر.

تحريات العميدين علاء فتحي، وعمرو البرعي، رئيسا ومدير قطاع المباحث الجنائية، دلت على أن المجني عليها ربة منزل، متزوجة ولها ابنة تبلغ من العمر 19 عامًا، تقدمت ببلاغ لأجهزة الأمن يفيد باختفاء والدتها ولا تعلم مكان وجودها.

تاجر أثاث يقتل ربة منزل

على الفور، كثف العقيد أحمد نجم، مفتش المباحث، من التحريات لكشف ملابسات البلاغ، وتوصلت إلى أن تاجر أثاث وراء قتل ربة المنزل التي عثر على جثتها عارية داخل جوال.

اعتراف المتهم: ضربتها بخشبة سرير

اعترف المتهم أمام المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، أنه تربطه علاقة آثمة بالمجني عليها، وأثناء ممارستهما الرذيلة غافلته واستولت على أموال من بين طيات ملابسه، فحصلت بينهما مشادة كلامية على إثرها اعتدى عليها بخشبة سرير، وأطبق الخناق على رقبتها ووضع الجثة في جوال ونقلها بـ«تروسيكل» عند مقلب قمامة، اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.