علاء عابد: قواتنا المسلحة قادرة على ردع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن

استنكر النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، الجريمة الإرهابية التي شهدتها نقطة رفع مياه غرب سيناء، واستشهد فيها ضابط و10 جنود، وأصيب 5 أفراد.

علاء عابد: الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة

وأكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، أن الجماعات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة في مصر، مؤكدا أن الإرهاب لن يثني الدولة المصرية عن مسيرة التنمية التى تشهدها ربوع مصر وعلى رأسها سيناء، مضيفا أن قواتنا المسلحة قادرة على ردع من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن تضامن وتضافر المصريين وراء هزيمة الإرهاب الذي يطل بين الحين والآخر برأسه بهدف تعكير الاستقرار في مصر، لافتا إلى أن قوة وإرادة المصريين تهزم قوى الشر والإرهاب وستظل مصر بلد الأمن والأمان.

علاء عابد يقدم التعزية للرئيس السيسي

تقدم النائب علاء عابد بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقواتنا المسلحة المصرية وأسر الشهداء الذين دفعوا حياتهم ثمنا لاستقرار وأمان الشعب المصري، كما تمنى أن ينعم الله بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث الإجرامي.

وذكر المتحدث العسكري، منذ قليل، أن مجموعة من العناصر التكفيرية هجمت على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.