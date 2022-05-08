إصابة طفل باشتباه نزيف في المخ وكسور.. صدمته سيارة أمام منزله بسوهاج

أصيب طفل في مركز طما بسوهاج، بعدما صدمته سيارة ربع نقل تحمل أرقاما مرورية تابعة لمحافظة أسيوط، مما أدى لإصابته باشتباه نزيف في المخ وكسور وسحجات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة طما من المدعو «سعد ع ا ع»، 40 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج، يفيد بأنه أثناء لهو نجله الطفل «علي»، 6 أعوام، ويقيم بذات الناحية بمركز طما محافظة سوهاج أمام المنزل، صدمته سيارة ربع نقل قيادة المدعو «أحمد ع م م»، 22 عاما، سائق ويقيم بمحافظة أسيوط، مما نتج عنه إصابته.

نقل الطفل لمستشفى الغنايم المركزي لإسعافه

وجرى نقل الطفل لمستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط لإسعافه، وقد اتهم والد الطفل، قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

ووفقا للتقرير الطبي لمستشفى الغنايم المركزي، فإن الطفل المذكور أصيب باشتباه نزيف بالمخ وسحجات متفرقة بالجسم، وقد تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، لإسعافه وإجراء التدخل الجراحي اللازم.

قائد السيارة: لم أتمكن من تجاوز الطفل

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بأنه أثناء مروره بمركز طما بمحافظة سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها، وأضاف أنه فوجئ بالطفل المذكور أمامه ولم يتمكن من تجاوزه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.