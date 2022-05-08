ضبط 15 طن مواد غذائية في حملات تموينية مكثفة بالمنوفية

نجحت مديرية التموين في محافظة المنوفية، في ضبط 15 طن مواد غذائية ولحوم، حاول التجار منع بيعها في حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، في ظل توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية لضبطها في ظل استغلال التجار ورفع أسعار المواد الغذائية.

ضبط مواد غذائية في حملات تموينية بالمنوفية

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التموين بمحافظة المنوفية، أن الحملات نجحت في ضبط لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط كميات من المواد الغذائية والمنتجات بواقع 15 طن مواد غذائية، موضحًا أن الحملات مستمرة وفق توجيهات محافظ المنوفية ووزير التموين لضبط الأسعار ومنع استغلال التجار للمواطنين.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف المصدر المسؤول بمديرية التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات تمكنت من ضبط مواد غذائية متنوعة شملت أرز وسكر وزيوت ومكرونة ومواد أخرى، فضلًا عن لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشددا على أن الحملات تستهدف المخالفات المتنوعة والمواد منتهية الصلاحية ورفع الأسعار واحتكار السلع بأشكالها المختلفة.

وأوضح، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، شدد على تكثيف الحملات التموينية والتواجد الميداني بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والمسؤولين التنفيذيين، موضحًا أن منافذ البيع بأسعار مخفضة تساهم في خدمة المواطن والبيع بتخفيضات تصل إلى 25% في بعض المنتجات.