عاجل.. أربعيني ينهي حياته بالقفز أسفل عجلات مترو الأنفاق بالمطرية

أنهى أربعيني حياته بالقفز تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بمحطة المطرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بمحطة المترو تمهيدا لتقريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية في الواقعة من عدمه، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

شاب يلقي مصرعه تحت عجلات المترو

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من نقطة شرطة محطة مترو الأنفاق بالمطرية، بانتحار شخص بالقفز أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «أحمد م م» في العقد الرابع من العمر.

وتبين العثور على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتوفى وحافظة النقود الخاصة به، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، التي أصدرت قراراتها السابقة.

مصرع مسن لبناني في حادث سيارة البساتين

وفي سياق آخر، لقي مسن لبناني يدعى «أ م» في العقد السابع من العمر، مصرعه، في حادث سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري على الجثة؛ لبيان هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، كما قررت جهات التحقيقات التحفظ على كاميرات المراقبة في موقع الحادث تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.