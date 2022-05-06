مصرع مسن لبناني في حادث سيارة بمنطقة البساتين

لقي مسن لبناني مصرعه في حادث سيارة بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت إخطار سفارة المتوفى لإنهاء إجراءات دفن الجثة، كما طلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ بمصرع المسن

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بمصرع شخص في حادث سيارة بدائرة قسم الشرطة ، وبالانتقال تبين العثور علي جثة «أ م»، في العقد السابع من العمر، لبناني الجنسية، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبالفحص الظاهري تبين وجود كدمات وسحجات في أماكن متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع أب ونجليه قفزوا من العاشر هربا من حريق شقة بمدينة نصر

في سياق لآخر، لقي أب وطفلاه مصرعهم لقفزهم من الطابق العاشر هربا من حريق شقة بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، وتم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.