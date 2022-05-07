هل الجرام وصل 1200 جنيه؟… اعرف سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

هل الجرام وصل 1200 جنيه؟ سؤال يطرحه الكثيرون مع وجود زيادة كبيرة في سعر الذهب اليوم، في محلات الصاغة على المستوى المحلي، على الرغم من الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية وأسواق المال اليوم السبت، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن سعر الذهب الآن في السوق المحلي.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية الاقتصادية التي تنشر على مدار اليوم، سعر الذهب الآن في السوق المحلي، خاصة بعد تداول أن الجرام وصل 1200 جنيه، في السطور التالية:

هل الجرام وصل 1200 جنيه؟

ووفق الأسعار المعلنة من شعبة المجوهرات الثمينة باتحاد الغرف التجارية، فتجاوز سعر الجرام من بعض الأعيرة الـ1200 جنيه، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأعلى بين الأعيرة المختلفة، إذ سجل 1366 جنيها للبيع، وللشراء 1389 جنيهًا، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر يسجل 1195 جنيهًا للبيع، و1215 جنيهًا للشراء، في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18، للبيع 1024 جنيهًا، وللشراء 1041 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب، 9560 جنيهًا للبيع و9720 جنيهًا للشراء.

بينما وصل سعر الكيلو الذهب نحو 1365714 جنيهًا للبيع، و1388571 للشراء.

مع الوضع في الاعتبار أن تلك الأسعار غير شاملة المصنعية التي تختلف حسب نوع المشغولات وعيارها، وفي المتوسط تتراوح مصنعية عيار 24 ما بين 50 إلى 100 جنيه، بينما عيار 21 يتراوح سعر مصنعيته ما بين 75 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، بينما عيار 18 تبدأ المصنعية من 130 جنيهًا وتصل إلى 300 جنيه حسب الحجم، وذلك وفقًا لعدد من تجار الذهب.