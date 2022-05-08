مقتل شاب طعنا بالسكين في مشاجرة بعين شمس والأمن يلقي القبض على المتهم

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في الصدر في مشاجرة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت جهات التحقيق استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وطلبت جهات التحقيق التحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بسرعة ضبط وإحضار الجاني، والتحفظ على سلاح الجريمة وإرساله إلى الطب الشرعي لكتابة تقرير مفصل والتأكد من استخدامه في الجريمة من عدمه.

بلاغ لقسم شرطة عين شمس

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعن نافذ في الصدر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «حنا. ن. أ» في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر، وكشفت التحريات أن المجني عليه تشاجر مع أحد الأشخاص وسدد له طعنة نافذة في الصدر من سلاح أبيض كان بحوزته وتمكن من الهرب، وأضافت التحريات أن الأهالي قاموا بنقل المجني عليه إلى المستشفى في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه لم يتعمد قتله، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق أصدرت قراراتها المتقدمة.