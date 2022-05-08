تنفيذ 109 آلاف وصلة صرف صحي منزلية بتكلفة 400 مليون جنيه في 22 محافظة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية استمرار الوزارة في تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي المنفذة بالقرى والمراكز.

ترسيخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة

قال شعراوي في بيان صحفي صادر اليوم، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً في القرى وتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطن المصري تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تنفيذ حوالي 109 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحي في 120 قرية بـ22 محافظة بتكلفة 400 مليون جنيه، وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه فى المرحلة الحالية للمشروع بعدد 120 ألف وصلة منزلية، مشيراً إلى أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 600 ألف أسرة في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والقليوبية والمنوفية والفيوم والجيزة ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والجيزة وسيناء، إضافة إلى المناطق غير المخططة في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والشرطة القابضة للمياه

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن تنفيذ هذه الوصلات يأتي في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والذى تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط، وبما لا يزيد عن 40 جنيها كقسط شهري لكل مشترك، لافتاً إلى أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزي تستخدم متحصلاته كصندوق «دوار» في تنفيذ وصلات الصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية في القرى والمراكز.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحى المنزلية والتى بلغت أكثر من 57 ألف وصلة بنسبة تتجاوز 62 % من إجمالى عدد الوصلات المنفذة، وكان النصيب الاكبر فى نسبة تنفيذ الوصلات فى محافظات المنيا وسوهاج واسيوط، حيث تم تنفيذ أكثر 15.6 ألف وصلة منزلية فى محافظة المنيا بتكلفة 60 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة، ونفذت محافظة أسيوط أكثر من 12 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 59 مليون جنيه استفاد منها 40 ألف أسرة.

تنفيذ 14 ألف وصلة منزلية في الجيزة بتكلفة 36 مليون جنيه

وقال اللواء محمود شعراوي إن أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحى فى محافظات القاهرة الكبرى كانت فى محافظتى الجيزة والقليوبية، حيث تم تنفيذ 14 ألف وصلة منزلية فى محافظة الجيزة بتكلفة 36 مليون جنيه، و10 آلاف وصلة منزلية فى القليوبية بتكلفة 39 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 100 ألف أسرة فى المحافظتين، موضحاً أنه تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وصلة منزلية في محافظات الوجه البحرى بتكلفة 68 مليون جنيه، واستفاد منها 108 آلاف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الوصلات المنزلية في محافظات مدن القناة 20 ألف أسرة، حيث تم تنفيذ 8119 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 24.6 مليون جنيه.

وأضاف اللواء شعراوي أن الوزارة مستمرة في جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الـرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصري في جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولأبنائهم.