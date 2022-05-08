مصرع مزارع صدمه «لورد» في مركز تلا بالمنوفية.. لا شبهة جنائية

لقي عامل رزاعي مصرعه، بعد أن صدمه لودر، بإحدى قرى مركز تلا في محافظة المنوفية، وجرى نقله إلي مستشفى تلا، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لا وجود شبهه جنائية حول الوفاة

وتبين وفاة المزراع «ا.ع» إثر اصطدام لودر به، وبسؤال أسرته نفوا وجود شبهه جنائية حول الوفاة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، وشُيع جثمانه إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه، وسط حالة من الحزن الشديد بين الأهالي.

التصريح بدفن الجثمان

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع مزارع يدعى «ا.ع»، 60 عاما، صدمه لودر، بدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته، وجري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة، وتم التصريح بدفن الجثمان .