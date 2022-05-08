إعدام 6 أطنان أغذية فاسدة وغلق 50 منشأة بدون ترخيص في الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، وضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

غلق 50 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص

وأسفرت جهود هذه الحملات التي شنتها الصحة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، عن إعدام 5 أطنان و709 كجم أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 310 كجم أغذية مختلفة، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات علي المنتج، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 50 منشأة غذائية لعدم وجود تراخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بها، وتمثل خطرا داهما على الصحة العامة للمواطنين، وتم تحرير 380 محضر، وسحب 70 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، بعد المرور على 222 منشأة غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق.

استمرار الحملات على الأسواق

وأكد «مسعود» على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة يومياً لضبط سوق الغذاء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدما الشكر لمديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وجميع مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.