انقلاب سيارة ومصرع سائقها على محور صلاح سالم

شهد محور صلاح سالم، منذ قليل، حادث سير مروري، انقلاب سيارة، وهو ما أسفر عن مصرع شخص «السائق»، وتم نقل الجثة للمشرحة لحين تسليمها لذويه.

بداية الواقعة والإخطار بالحادث

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري على محور صلاح سالم، وهو ما أسفر عن مصرع شخص «السائق» وتم نقله للمشرحة لتشريحه وتسليم جثته لذويه.

بعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية لمكان وقوع الحادث مدعومة بسيارة إسعاف لنقل الجثة للمشرحة، فضلا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بعد توقفها لفترة طويلة بسبب الحادث.

التحريات: عجلة القيادة اختلت في يد السائق

وبعمل التحريات الأولية ومعاينة النيابة العامة لمكان الحادث تبين أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، وهو ما أسفر عن انقلابها ومصرع سائقها في الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.