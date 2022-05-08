التضامن: لا نية لمد فترة التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. والخميس آخر موعد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غلق باب التقديم للراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية في أداء فريضة الحج لموسم حج 2022، يوم الخميس المقبل، الموافق 12 مايو الجاري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه لا نية لمد فترة التقديم عن موعدها المحدد، في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج، مشيرة إلى أنه تم فتح باب التقديم للراغبين بداية من يوم الأحد الموافق 24 أبريل الماضي، ويستمر تلقي طلبات التقديم حتى الخميس المقبل الموافق 12 مايو الجاري.

تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج

وأضافت «القباج»، وفق بيان لها منذ قليل، أن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسيير الحج يقوم بإنهاء كل التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل، وكذلك الإعلان عن برنامج رحلة الحج وتكلفتها عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة، والمقرر لها خلال منتصف شهر مايو الجاري، لافتة إلى أن هذا العام سيشهد تنفيذ مستوى واحد فقط لرحلة الحج «المستوى الاقتصادي» في ضوء العدد المنفذ هذا العام.

شروط حج الجمعيات الأهلية 2022

ووضعت وزارة التضامن عدة شروط للمتقدمين لحج الجمعيات الأهلية، وهي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 65 عامًا، إضافة إلى حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

- أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية.

- لم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون قادرًا على أداء المناسك، وخال من الأمراض المستعصية التى تحددها وزارة الصحة.

وأشارت «التضامن» إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً، وذلك لاختيار الحجاج الفائزين بكل المحافظات، وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

اختيار 3 آلاف شخص بحج الجمعيات الأهلية 2022

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، لـ«الوطن»، إنه سيتم اختيار 3 آلاف شخص بحج الجمعيات الأهلية 2022، لافتا إلى أنه متوقع زيادة أسعار الحج بسبب تحرك سعر العملة.