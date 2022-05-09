حظك اليوم برج الأسد الاثنين 9-5-2022 عاطفيا ومهنيا

دائما ما يدفع الفضول مولود برج الأسد حيال حياته بكافة مستوياتها، ولهذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم الاثنين 9 مايو، بشأن الجانب العاطفي والمهني لهذا المولود، الذي يلا يقبل النقد من الآخرين على الإطلاق، ولا يعترف بأخطائه حتى لا يعتذر للآخرين، ولا يحب توفير الأموال، إذ إنّه لم يكن غاية بالنسبة له، لكنه وسيلة للعيش الرغيد.

كما توجد علاقة قوية بين الكرم ومواليد برج الأسد، فتجدهم ينفقون كل ما لديهم من أجل الاستمتاع بالحياة ولا يدخرون أموالهم في مساعدة من حولهم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

طاقة إيجابية تحوم حولك عزيزي مولود برج الأسد فالقمر ببرجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف، فقط انتبه لحقوقك حتى لا تخسر.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب الاجتماعي والعاطفي فإنه رغم الضغوط.. يمكنك اليوم أن تلفت إليك الانتباه، وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

الحب في حياة المرأة الأسد

يُعرف عن المرأة الأسد أنها معطاءة وكريمة وعاشقة كبيرة للرجل الذي تحبه، كما أن الحب بالنسبة لها من أهم ما تعيش له في الحياة، فالرّجل الذي تحبّه امرأة أسد هو رجل محظوظ جداً، فهي مخلصة ووفية للغاية في حبها.