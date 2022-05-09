حظك اليوم برج العقرب الاثنين 9-5-2022 عاطفيا ومهنيا

دائما ما تجده واثقا بشدّة في نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرورًا بالنسبة لبعض الأشخاص، هذا يعرف عن مولود برج العقرب الذي كشفت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم الاثنين 9 مايو على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود، الذي يتمتع بشخصية واضحة وصريحة تحب البحث عن الحقيقة، ولا تهدأ حتى تجدها، كما أنه يحب الخير والصراحة.

كما يملك مولود برج العقرب عقلية دائمًا ما تساعده في التركيز ولا يتوقف عن التفكير في مختلف الأمور حوله على المستوى الشخصي والاجتماعي والعاطفي، ونوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم لمواليد البرج من الإناث والذكور:

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

احذر في الجانب الاجتماعي والمهني فالقمر معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

وعائليا وعاطفيا اليوم الاثنين عزيزي صاحب برج العقرب القمر وزحل متنافران في وضع معاكس، وعليك اليوم أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع من حولك.

مشاهير برج العقرب

ينتمي الكثير من المشاهير جول العالم لمواليد برج العقرب ومن بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ورجل الأعمال الدولي بيل جيتس، الرسام العاملي بابلو بيكاسو.