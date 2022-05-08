توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة على الصعيد والحرارة تصل لـ41 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، حيث يتوقع أن يسود خلال الأيام المقبلة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود طقس لطيف ليلا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويصبح مائل للبرودة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عنها، إلى نشاط للرياح الشمالية الشرقية على القاهرة الكبري والوجه البحري، وجنوب سيناء، ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الاحمر، والسواحل الشرقية والغربية.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 9 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 10 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاربعاء 11 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى23

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى26.