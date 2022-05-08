مصدر بـ«الجامعات الخاصة»: اختبارات القبول بالكليات شأن داخلي

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن اختبارات القبول التي تم الكشف عنها من قبل بعض الجامعات لتطبيقها أبرزها اختبارات تحديد المستوى للغلة الإنجليزية، هو شأن داخل لكل جامعة، و يتم تطبيقها لتحديد مستوى وقدرات الطلاب و قدراتهم للتعامل مع الكليات و الدراسة، لافتة إلى أن هناك احترام كامل لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بضوابط وقواعد القبول المختلفة للكليات.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضافت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس سيناقش في اجتماعه المقبل عددًا من الموضوعات، أبرزها إقرار الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، وكذلك القواعد الكاملة بشأن أعمال التنسيق والقبول والاختبارات وغيرها من الموضوعات المهمة والمتمثلة في أعداد الطلاب المقررة لكل كلية.

الجامعات الخاصة: التزام كامل بقرارات «التعليم العالي»

وفي السياق ذاته، يواصل مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، استعداداته لماراثون تنسيق الجامعات الحكومية 2022 من خلال الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك تجهيز فروع مكتب التنسيق الرئيسي بالمحافظات، وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم على الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بأعمال تنسيق القبول بالجامعات 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لجان الضبطية القضائية التابعة لوزارة التعليم العالي تؤدي مهامها دون أي مشكلات، وأن الفترة المقبلة سيتم الكشف فيها عن نتائج جهود لجنة الضبطية القضائية ومدى مجابهتها الكيانات الوهمية.