5 شروط لتخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل لأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص

يتساءل أصحاب الأعمال عن إمكانية تخفيض اشتراك تأمين إصابات العمل، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه فى القطاع الخاص يمكن لصاحب العمل أن يتقدم بطلب لتخفيض الاشتراك الخاص بتأمين إصابات العمل، وذلك بنسبة 0.50%، مقابل أن يصرف تعويض الأجر وكذلك مصاريف الانتقال.

تخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل بنسبة 0.5%

أوضحت الهيئة على الموقع الرسمي لها، أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها لتخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل، بعد أن يتقدم صاحب العمل إلى الإدارة العامة للتوجيه الفني، التي تترأسها الهيئة القومية، بطلب تخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل بنسبة 0.5%، على أن تتحمل المنشآة مصاريف الانتقال، وكذلك قيمة تعويض الأجر في إصابات العمل.

شروط تخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل

وحددت التأمينات الاجتماعية شروط تخفيض اشتراكات تأمين إصابات العمل كالتالي:

- يشترط أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل نحو 100عامل علي الأقل من العمالة الدائمة.

- اشترطت التأمينات الاجتماعية ضرورة الإنتظام في سداد المستحقات التأمينية لصاحب العمل.

- يلتزم صاحب العمل وفق ما أكدته التأمينات بتقديم بيان شهري للهيئة، بأسماء المصابين.

- يشترط على صاحب العمل تقديم بيان بالأجور، وتعويض الأجر المنصرف لهم.

- ستجرِ الموافقة في حالة توافر هذه الشروط، كما سيجري إعطاء المنشآة ترخيصا لمدة عام «12 شهرا»، على أن يجرِ تجديده بشكل سنوي بنفس هذه الطريقة.

​تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل

وأتاحت التأمينات الاجتماعية، خدمة ​تقسيط المبالغ المستحقة علي صاحب العمل، التي جاءت نتيجة التأخير في سداد الإشتراكات التأمينية المستحقة عن المواعيد المحددة للسداد، حيث يتقدم صاحب العمل المدين، بطلب لتقسيط مستحقات التأمينات، إلى المكتب التأمينى الواقع فى دائرته نشاط المنشأة، وفي حالة موافقة صاحب العمل على الأقساط، فإنه يكون ملتزم بدفع الأقساط المستحقة عليه بشكل شهرى.