توصيات من «الزراعة» لحماية محاصيل الخضر والفاكهة خلال الموجة الحارة

كشف تقرير للجنة متابعة التغيرات المناخية بوزارة الزراعة عن ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي، مما يستلزم عددًا من التوصيات الزراعية المهمة خلال الأيام المقبلة وذلك بالرش بمثبتات التزهير والعقد للموالح والمانجو والزيتون نظراً لتوقع زيادة في معدلات تساقط الزهر أو انخفاض معدلات التلقيح والإخصاب وتساقط العقد والثمار الصغيرة، وعلاج زيادة معدلات التنفيل مرة أخرى بسبب ارتباك الجو في الخيار والكنتالوب والبطيخ والطماطم والفلفل والكوسة.

وأوضح التقرير أنه لعلاج المشكلة أو الظاهرة يجب التوقف عن التسميد الأزوتي تماماً وأن يكون فى صورة نترات كالسيوم فقط، مع تقليل الري أو تقليل كمية المياه وتقريب فترات الري بعد انتهاء الموجة الحارة مع إضافة 4 -5 لتر حامض فسفوريك مع الري لمدة ريتين متتاليتين لو كان الري بالتنقيط أو الرش بالفسفور (ماب) متوسط التركيز بمعدل 2 ك للفدان، كذلك يمكن الرش صباحاً بمخلوط ( 400 جم طحالب بحرية مضاف عليها 500 جم عناصر عالي الماغنسيوم والمنجنيز والحديد مع 25 سم سيتوكينين / 300 لتر ماء للفدان) يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لتر حقناً مع مياه الري.

بساتين الموالح

أما بساتين الموالح فمن الضروري الرش الوقائي العاجل ضد لفحة الأزهار والانثراكنوز والحشرات القشرية والرش باكروبات مانكوزيب مع أزوكسي استروبين، والفاصوليا الصيفي فيجب الرش ضد العنكبوت الأحمر يليه الرش بنترات أو سترات البوتاسيوم لملء الحبوب، أما الفاصوليا الصيفي المتأخرة (في مرحلة التزهير والعقد) فتحتاج إلى الدعم بالكالسيوم والبورون بواقع (لتر للفدان) يليها الرش بنترات البوتاسيوم 1.5 ك للفدان.

رش الطماطم

وشدد التقرير على ضرورة إجراء الرش الوقائي للطماطم ضد الندوة البكتيرية والندوات المبكرة وتبقعات الأوراق والانثراكنوز بالمواد الفعالة «فليوبيكولايد - بروباموكارب - أزوكسي ستروبين - ميتالكسيل - مفينوكسام - اكسي كلورو النحاس»، والرش الوقائي أو العلاجي ضد لفحة الساق الصمغية في الكنتالوب والبطيخ والخيار بالمواد الفعالة أزوكسي استروبين مع اكروبات مانكوزيب، كذلك يجب إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب.

دودة عناقيد العنب

أما العنب فأكد على ضرورة فحص مصائد الحشرات لـ«دودة عناقيد العنب» في بساتين العنب على البراعم الزهرية لاشجار العنب وفراشة الياسمين على الزيتون، كذلك مكافحة الزيادة الكبيرة في تعداد التربس على معظم الزراعات خاصة المانجو والموالح ومحاصيل الخضر مثل الطماطم والفلفل وغيرها بالمواد الفعالة (أسيتامبريد – أميداكلوبريد – لمبادا سيهالوثرين ثياميثوسكام – بوبروفيزين).