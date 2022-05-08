حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 8-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج والفلك، لأصحاب الـ12 برجا توقعاتها وحظك اليوم الأحد 7 مايو الجاري، وذلك على الصعيدين العاطفي والعملي لأن هذين الجانبين يشكلان أمرا غاية في الأهمية؛ فالغالبية العظمى من الأفراد يفضلون تصفح الطالع قبل الإقدام على الخطوات المصيرية في حياتهم سواء الزواج أو الشروع في عمل ما.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي حظك اليوم وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لمواليد مختلف الأبراج على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 8-5-2022 على الصعيد المهني

قالت خبيرة الأبراج، إن الوضع الفلكي يمدك بالحيوية والنشاط وتستطيع أن تضيف لمسات ملحوظة.

حظك اليوم برج الحمل 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

واجتماعيا وعاطفيا القمر في منزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية وتبدو ساحرا وجذابا.

حظك اليوم برج الثور 8-5-2022 على الصعيد المهني

مولود الثور اليوم الأحد الوضع الفلكي دقيق وقد يفرض عليك ذلك تقديم بعض التضحيات أو التنازلات من أجل الحفاظ على مصالحك.

حظك اليوم برج الثور 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

اجتماعيا وعاطفيا اليوم لمولود برج الثور القمر في وضع معاكس.. لا تدع الهموم تحرمك اليوم من الاستمتاع مع الأهل والأحباب.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-5-2022 على الصعيد المهني

أخبار سارة يحملها لها الطالع مولود برج الجوزاء فالقمر في منزل العلاقات يدعمك ويعدك بالسهولة واليسر على كل الأصعدة.

حظك اليوم برج الجوزاء 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك سحرا وقد تجمعك بالكثيرين لقاءات ممتعة وتستمع جيدا للآخرين.

حظك اليوم برج السرطان 8-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يضعف تركيزك، واليوم من المهم أن تنظم أفكارك وتراجع جيدا خطواتك وتعتن بدراسة ميزانيتك ومصروفاتك.

حظك اليوم برج السرطان 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

يخبرك الفلك مولود السرطان بأنك تستطيع التأثير في الآخرين إذا اعتنيت بأقوالك.

حظك اليوم برج الأسد 8-5-2022 على الصعيد المهني

أبشر مولود الأسد فاليوم رغم الضغوط مناسب لاتخاذ قرارات مهمة والتأثير فيمن حولك.

حظك اليوم برج الأسد 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك كل الحب وتحصل على الإعجاب بك.

حظك اليوم برج العذراء 8-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتحلل بمنطق سليم، فقط كن متحفظا وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 8-5-2022 على الصعيد المهني

يمدك الفلك بكل الإصرار واليوم مناسب لمباشرة نشاطات جديدة بحماس وهمة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك بالقدرة على تغيير بعض الأفكار وتبدو مقنعا.

حظك اليوم برج العقرب 8-5-2022 على الصعيد المهني

انتبه.. تتحرك اليوم تحت ضغط عصبي راغبا في تحقيق أهدافك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وابتعد عن الاستفزاز.

حظك اليوم برج القوس 8-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على القيام بخيارات جيدة وتبدو يقظ الذهن ملهما، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تميل للاقتراب ممن تحب وقد تكسب معارف جديدة أو تحصل على نصائح ثمينة من ذوي الخبرة.

حظك اليوم برج الجدي 8-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك اليوم تهتم بالتخطيط لمستقبلك ولتنمية ما تملك ويدفعك ذلك للبحث في كيفية تحقيق ذلك.

حظك اليوم برج الجدي 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. الشمس بمنزل الحب تساعدك على إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بحكمة.

حظك اليوم برج الدلو 8-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تتمهل في قراراتك ووعودك واحترس من الغش.

حظك اليوم برج الدلو 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم عزيزي برج الدلو لا تبالغ في حساسيتك وانفعالاتك وحاول أن تتحكم في ذلك.

حظك اليوم برج الحوت 8-5-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي يمنحك اليوم كل الطاقة التي تسمح لك بإنجاز مهامك بجدية ونشاط.

حظك اليوم برج الحوت 8-5-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تمنحك طاقة عاطفية آخاذة وتستطيع أن تقاوم أي تشوش.