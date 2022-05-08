باحث إسلام سياسي: جميع التنظيمات الإرهابية منبثقة من جماعة الإخوان

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن الإرهاب برعاية دولية وهناك دول تستفيد من وجوده وتدعمه، لافتًا إلى أنّ المكتب الإعلامي للتنظيم الدولي موجود في لندن، حيث تعتبر بريطانيا أن الجماعة الإرهابية ورقة ضغط يمكن استخدامها في يوم من الأيام.

وأضاف فرغلي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، أنّ هناك دولا إقليمية لا تزال تحتفظ ببقايا جماعة الإخوان ومكاتبها، مشددًا على أنّ كل التنظيمات الإرهابية تنبثق من هذه الجماعة.

وتابع الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أنّ هناك دولا وجماعة تلعب دور الشجرة؛ أي تقوم بإنبات العنف طوال الوقت، مشددًا على أن ما تمر به مصر حلقة من حلقات متصلة طوال التاريخ مع هذه الجماعات.

وأشار إلى أنّ الدولة المصرية رصدت 600 مليار جنيه لتطوير سيناء، ولكن الجماعات الإرهابية تحاول ضرب الاقتصاد وهذا الأمر من أدبياتها.

وأكد أن الإرهابيين يريدون من خلال عملية الأمس، توصيل رسالة مفادها أنّ مصر غير آمنة بعدما أحرزت تقدما كبيرا في مشروعات الغاز الطبيعي، مشددًا على أنّ الشعب المصري لا يريد المصالحة مع الجماعة الإرهابية، كما أنّ الإرهاب انهار في دول المركز مثل العراق وسوريا.

وشدد على أنّ مصر حافظت على نفسها كدولة من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة المصرية وثورة الشعب في 30 يونيو 2013، فنجت الدولة المصرية من التفكيك.