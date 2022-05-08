إيرادات فيلم واحد تاني تتصدر شباك التذاكر.. 32 مليون جنيه بأسبوعه الأول

ما زال فيلم واحد تاني لأحمد حلمي وروبي، متصدرا قائمة الإيرادات في شباك التذاكر حتى ليلة أمس، بداية من أول يوم عرض، فـ ايرادات فيلم واحد تاني مساء أمس في شباك التذاكر، وصلت لــ2 مليون جنيه، بفارق مليون جنيه عن منافسه فيلم «العنكبوت» لأحمد السقا، الذي حقق مليون جنيه فقط ليلة أمس.

إيرادات فيلم واحد تاني

أما عن إجمالي ايرادات فيلم واحد تاني فحقق الفيلم إيرادات بلغت 32 مليون في الأسبوع الأول، متصدرا به إيرادات أفلام العيد.

عروض فيلم واحد تاني خارج مصر

ومن المقرر أن يعرض الفيلم بداية من يوم الجمعة المقبلة 13 مايو في عدد من البلدان سواء الأوروبية أو العربية ومنها أمريكا، انجلترا، كندا، استراليا، قطر، الامارات، السعوديه، عمان، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، الاردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، جيبوتي، السودان.

والفيلم محقق نجاحا كبيرا سواء في شباك التذاكر أو على مستوى النقاد، والفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبير من الفنانين ومن بينهم روبي، سيد رجب، أحمد مالك، عمرو وهبة، محمد التاجي، نور إيهاب، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ ومن تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

والفيلم تدور أحداثه حول أن حلمي يلعب دور أخضائي إجتماعي في أحد السجون وبعدها يكشف شغفه عن الحياة مما يجعله يلجأ إلى أحد الإقتراحات التي يقترحها عليه أحمد مالك ويقوم بتركيب لبوسة ولكن الأمور يتم تعقيدها وذلك في إطار كوميدي.