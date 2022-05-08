«غنيم»: أطالب بضم رؤساء الغرف ضمن المجلس الأعلى للسياحة

قال علي غنيم، عضو الغرف السياحية، إن القرار الجمهوري الذي نص على إعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسة الجمهورية، فيضم نخبة تمس بشكل مباشر القطاع السياحي بما فيها الاتحاد المصري للغرف السياحية، بطلب من رئيس الجمهورية، إضافة رؤساء الغرف السياحية في هذا المجلس لأنهم الأكثر اطلاعا وحتى يشرحوا حل المشكلات السياحية في القطاع.

غنيم: القطاع في حالة يرثى لها

وأضاف «غنيم»، خلال استضافته ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القطاع السياحي كان يعاني منذ عام 2011 وحتى عام 2019، ولكن وبعد أزمة فيروس كورونا والتي ضربت كل دول العالم فقد تأثر القطاع بشكل أكبر ولم يعد يحقق ما كان يحققه من قبل من مستهدفات، «القطاع في حالة يرثى لها، خاصة المنشآت السياحية».

وتابع قائلا: «العمالة المدربة في القطاع السياحي مش موجودة، ولازم يتم الاهتمام بهم وتنمية أعمالهم، وعانينا من حالات مادية سيئة أجبرت المستثمرين العاملين في قطاع السياحي على عدم تطوير منشآتهم خلال الفترة الماضية».

وأوضح أن السياحة الثقافية دائما ما تجذب الكثير من السائحين، كما وأن الموقع المصري الجغرافي يجعلها تستقبل كل السائحين القادمين من مختلف الدول في ساعات معدودة، ربنا إدانا موقع جغرافي ممتاز، وبينا وبين أوروبا 3 ساعات وبيجي منها 70% من السائحين المصريين».

وتابع: «المقصد السياحي المصري لما ببيعه بأقل من التكلفة بيهرب مني السائح اللي جاي ينفق لأنه بيتردد بسبب فرق التكلفة، ووزارة السياحة أصدرت قرارا وزاريا بوضع أسعار للفنادق والإقامة بها، ولازم نعمل حاجة لضبط الأسعار والتسعير».