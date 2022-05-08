حسام الخولي: الحياة السياسية تشهد حالة من النضوج عقب ثورتين

قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الشعب المصري مر بثورتين، وأصبح هناك نضوج أكثر بكثير من السابق في الحياة السياسية والأحزاب، موضحًا أنه خلال فترة 25 يناير كان هناك مطالب غير عادية سواء من الشباب أو الأحزاب ولم يكن هناك واقعية، موضحًا في الوقت ذاته أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد كمًا كبيرًا من النضح في القوى المشاركة به.

المشروعات القومية كانت ضرورية خلال الفترة الماضية

وأضاف «الخولي»، خلال حواره مع برنامج «المشهد» تقديم الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن المشروعات القومية كانت ضرورية خلال الفترة الماضية، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يستطيع توفير كم فرص العمل التي أتاحته هذه المشروعات القومية خلال السنوات الماضية، كما أن الحوار الوطني مهم جدًا لكوننا مقبلين على وضع عالمي وقصة غريبة على العالم أجمع وليس مصر وحدها.

لا يعلم أحد متى تنتهي الأزمة الأوكرانية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إلى أنه لا يعلم أحد متى تنتهي الأزمة الأوكرانية ولا شكل النظام العالمي بعد انتهاء هذه الحرب، معربًا عن تفاؤله بنتائج الحوار الوطني، كما أن مصر دولة كبيرة، وكانت السنوات الماضية سنوات استعادة قوة الدولة بعد أن كانت على شفا الانهيار، واستعادة كفاءة الدولة، والحوار الوطني سيضع أولويات وسياسات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والعمل السياسي والحزبي في مصر، والاقتصاد المصري وأولوياته.