«العفو الرئاسي»: نبحث قائمة تتضمن 900 اسم.. ولدينا 3 مهام منها الغارمات

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ اللجنة أعلن عنها في نهايات رمضان في إفطار الاسرة المصرية، وبالتالي فإنها لم تتمكن في هذه الفترة الوجيزة أن تنظر كل الطلبات المقدمة إليها، مضيفًا: «لكن وبالرغم من ذلك فإن فترة إجازة العيد عقدت بعض الاجتماعات التحضيرية لوضع الأطر العامة للعمل والمعايير التي ستطبق».

الإفراج عن بعض النشطاء

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها حلقة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «on»: «بالرغم من ضيق الوقت، لكن استطعنا خلال فترة العيد أن نفرج عن بعض النشطاء والصحفيين، ويتم استقبال طلبات العفو في الوقت الحالي من عدة جهات، على غرار لجنتي حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من خلال استمارة العفو الرئاسي المطروحة عبر مؤتمر الشباب».

المحبوسون يمكنهم ملء استمارة أون لاين

وأشار إلى أنّ المحبوسين يمكنهم ملء هذه الاستمارة «أون لاين»، حيث يتم تسجيلها على قاعدة البيانات، ولكن إذا كان المتعامل لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا بشكل جيد، يمكنه أن يرسل الطلبات عبر الجهات المختلفة مثل المجلس القومي لحقوق الانسان أو المنظمات الخاصة بالمجتمع المدني أو الأحزاب المختلفة أو أعضاء البرلمان أو حتى عبر الاتصال الهاتفي باللجنة.

ولفت إلى أنّ عدد الطلبات التي قدمت حتى الآن بلغت عدة مئات، بالإضافة إلى قائمة جاري العمل عليها مكونة من 900 اسم، وسيتم إرسالها للرئيس قريبا لإقرارها في أقرب وقت، موضحًا أن هناك فوارق بين اللجنة السابقة واللجنة المشكلة حاليا في طبيعة المهام، فالأخيرة لديها مهام محتلفة لا تتعلق فقط بالإفراج عن المحبوسين، ولكن تشمل معالجة ملف الحبس الاحتياطي وملف الغارمات ودمج المفرج عنهم بالمجتمع.