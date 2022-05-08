بريد الوطن .. الحبيب
كتب:
الوطن
10:15 م | الأحد 08 مايو 2022
صورة تعبيرية
الحبيب هو من يأسرك بجمال قلبه
الحبيب هو من تشتاق إليه وأنت بقربه
الحبيب هو من يعطيك الأمل وقت يأسك
الحبيب هو السند وقت حزنك
الحبيب هو الذى يسعد لفرحك
الحبيب هو الذى تتجدّد معه كلما تلاشت نفسك
الحبيب هو الذى تزدهر معه ولا تنطفئ روحك
الحبيب هو مصدر الدفء والسعادة
فهو دوماً رفيق الدرب والريادة
مروة مصطفى حسونة
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