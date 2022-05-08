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محمود مسلم

بريد الوطن .. الحبيب

كتب:

الوطن
10:15 م | الأحد 08 مايو 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

الحبيب هو من يأسرك بجمال قلبه

الحبيب هو من تشتاق إليه وأنت بقربه

الحبيب هو من يعطيك الأمل وقت يأسك

الحبيب هو السند وقت حزنك

الحبيب هو الذى يسعد لفرحك

الحبيب هو الذى تتجدّد معه كلما تلاشت نفسك

الحبيب هو الذى تزدهر معه ولا تنطفئ روحك

الحبيب هو مصدر الدفء والسعادة

فهو دوماً رفيق الدرب والريادة

                                                                 مروة مصطفى حسونة 

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