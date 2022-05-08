بريد الوطن .. الحبيب

الحبيب هو من يأسرك بجمال قلبه

الحبيب هو من تشتاق إليه وأنت بقربه

الحبيب هو من يعطيك الأمل وقت يأسك

الحبيب هو السند وقت حزنك

الحبيب هو الذى يسعد لفرحك

الحبيب هو الذى تتجدّد معه كلما تلاشت نفسك

الحبيب هو الذى تزدهر معه ولا تنطفئ روحك

الحبيب هو مصدر الدفء والسعادة

فهو دوماً رفيق الدرب والريادة

مروة مصطفى حسونة

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