العثور على جثة رجل وسيدة مقتولين في ظروف غامضة بالبحيرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة رجل وسيدة بإحدى قرى مركز شرطة كوم حمادة، حيث جرى التحفظ على الجثتين داخل مستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان قد تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثة رجل وسيدة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ عليهما داخل مستشفى كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة.

معلومات عن القتيلين

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كوم حمادة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع «عطية ع ز»، 45 عاما، صاحب مطعم، و«سماح ع خ»، 35 عاما، ربة منزل وجرى نقلهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شعراوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة كوم حمادة والأمن العام، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم في الحادث.

تحقيقات حول الواقعة

ويباشر التحقيق برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي رئيس نيابة مركز شرطة كوم تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور التحقيقات.