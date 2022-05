21 روسيا مقربا من بوتين في مرمى عقوبات كندا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، فرض عقوبات على 21 روسيا مقربًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقصف القوات الأوكرانية، بقذائف من العيار الثقيل، منطقة كيروفسكي في «دونيتسك» العاصمة، وقالت جمهورية دونيتسك الشعبية في بيان، إن التشكيلات الأوكرانية أطلقت 4 قذائف من عيار 122 مم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلن سفير جمهورية «لوجانسك» الشعبية لدى موسكو روديون ميروشنيك، في بيان عبر «تليجرام»، انسحاب لواء كام تابع للقوات الأوكرانية من مدينة «ليسيتشانسك» بعد سلسلة من الاشتباكات.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، سيطرة قوات بلاده الخاصة على مدينة «بوباسنايا» في «لوجانسك».

بدورها، أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن السلطات الأوكرانية، حظرت بث قنوات التليفزيون الروسية والمولدوفية، وتجبر المواطنين على إزالة أجهزة استقبال البث الفضائي في «أوديسا».

وفي سياق متصل، أوضح خبير السياسة الألماني يوهانس فارفيك، أن إمداد «كييف» بالأسلحة لا يسهم في التسوية لكنه يؤدي إلى إطالة أمد المواجهة، ويقرب أوروبا من الصدام المباشر مع «موسكو».

وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد الخبازين الألمان، دانييل شنايدر، إن الصناعات الغذائية تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وأجور الموظفين،على خلفية العقوبات الغربية على «موسكو»، كما ارتفعت كلفة إنتاج المخابز 25-30%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في عاصمة بلاده «كييف»، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الكلب «باترون» وصاحبه وساما تقديرا لخدماتهما المتفانية.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy presented a medal of courage to Patron, a Jack Russell terrier who detects bombs pic.twitter.com/3TBBMu54D1