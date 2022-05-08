إقبال المواطنين بسوهاج على تسجيل العقارات ضمن قانون الشهر العقاري الجديد

شهدت مصلحة الشهر العقاري في سوهاج، إقبالا كبيرا من المواطنين لتسجيل العقارات، عقب بدء العمل بقانون الشهر العقاري الجديد، «قانون رقم 9 لسنة 2022» لتنظيم الملكيات العقارية في مصر.

ويمكن التقديم على نموذج قانون الشهر العقاري الجديد إلكترونيا، من خلال موقع الشهر العقاري أو يدويا عبر فروع الشهر العقاري في مراكز محافظة سوهاج.

إجراءات تسجيل نموذج قانون الشهر العقاري الجديد

وعن إجراءات تسجيل العقارات في إطار قانون الشهر العقاري الجديد، قال محمد علي، موظف بمحافظة سوهاج وأحد الباحثين عن الخدمة، إن إجراءات التسجيل داخل مكتب الشهر العقاري بمدينة سوهاج ميسرة تماما، وكل العاملين بالشهر العقاري على دراية بالتعامل مع إجراءات التسجيل وكذلك الإجابة على كافة الاستفسارات، خاصة أن لديه عقار ميراث عن والده دون إعلام وراثة فوجد إجابات لاستفساراته.

فيما أضاف وائل عامر، من محافظة سوهاج، أنه حضر للشهر العقاري بمحافظة سوهاج لتسجيل شقة يمتلكها في مساكن المحافظة، كان قد اشتراها بعقد عرفي من مالكها الأصلي بجهاز المحافظة وذلك لضمان حقة بها.

رسوم تسجيل قانون الشهر العقارى الجديد

ووفقا لتصريح جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، فإن أقصى رسم لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقاري 3900 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه لنموذج التسجيل، مما يجعل إجمالي الرسوم 4000 جنيه، ويختلف السعر وفقا للمساحة ولموقع تواجد العقار محل التسجيل.

حالات التسجيل في قانون الشهر العقاري الجديد

يذكر أنه توجد ثلاثة حالات لتسجيل عقار في قانون الشهر العقاري الجديد، وهي من لديه عقد ملكية عقار ومن لديه عقد عرفي بالملكية لأكثر من خمس سنوات، حيث يمكن إثبات الإقامة منذ خمس سنوات بتاريخ العقد العرفي وبإيصال المرافق المياه والغاز والكهرباء، وكذلك من يضع يده على عقار لمدة أكثر من 15 عاما دون أوراق، ولكن يوجد إيصالات مرافق تثبت الملكية والمدة.