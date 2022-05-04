هل يسمح لطلاب أولى وثانية ثانوي الكتابة على ورقة المفاهيم في الامتحان؟

تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، يوم 11 مايو الجاري حتى يوم 26 من نفس الشهر، وتُعقد ورقياً وإلكترونيًا على أجهزة التابلت في المدارس الحكومية المجهزة، وبالنسبة لطلاب المدارس الخاصة يتم إلحاقهم على المدارس الحكومية نظراً لعدم جاهزية مدارسهم.

الامتحانات تعقد على أجهزة التابلت

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات تعقد على أجهزة التابلت والامتحانات المقالية يتم عقدها ورقيًا ويتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية، وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحاً أنه سيتم تسليم الطالب ورقة مفاهيم تشمل عدد من المصطلحات والقوانين المهمة للطالب في الامتحان.

وقالت مصادر بالمديريات التعليمية، إنه غير مسموح لأي طالب الكتابة على ورقة المفاهيم أثناء اللجنة الامتحانية، موضحة أن تسليم ورقة المفاهيم يكون مع تسيلم ورقة الأسئلة المقالية وليس قبلها أو بعدها، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام الكامل بكافة القواعد المنظمة لسير الامتحانات.

هل يمكن الكتابة على ورقة المفاهيم في الامتحان؟

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الكتابة على ورقة المفاهيم تعتبر «غش» وهو ما يستلزم تطبيق القواعد القانونية على الطالب في حالة الغش، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم قررت منح الطالب ورقة مفاهيم أثناء الامتحان فقط ولم تعلن إتاحة الكتابة عليها.

وأكدت المصادر، أن التعليمات التي وردت لجميع المدارس، توضح أنه غير مسموح للطالب بتقسيم شاشة التابلت أثناء أداء الامتحان لمواجهة الغش بين الطلاب وغير مسموح بالإطلاع على الكتب أو أي مصادر تعليمية على الأجهزة، ويتاح فقط للطالب استخدام منصة الامتحان للإجابة على الأسئلة.

وفي سياق متصل، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، مشدداً على تجهيز القوائم الامتحانية والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أن امتحانات صفوف النقل تنطلق السبت الموافق 7 مايو المقبل وتنتهى يوم الخميس 12 مايو وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 14 مايو وتنتهى الخميس 19 مايو، وبالنسبة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ستبدأ خلال الفترة من 11 حتى 26 مايو 2022، وامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو 2022.