تعرف على أفضل البنوك لبيع وشراء الدولار اليوم الإثنين 9-5-2022

سجّل سعر الدولار الأمريكي استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة، اليوم الإثنين، عقب تراجع كبير أمس الأحد في بداية تعاملات البنوك اليومية.

أفضل البنوك لبيع وشراء للدولار

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي، كأفضل بنك يبيع الدولار الأمريكي بسعر 18.48 جنيه، فيما عُرض في البنك الأهلي اليوناني بأفضل سعر للشراء بـ18.51 جنيه.

وتعرض «الوطن» سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك اليوم الإثنين 9-5-2022، وهي كما يلي:

- يصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المتحد إلى 18.53 جنيه، مقابل 18.48 جنيه للشراء.

- بيع الدولار بنك الإسكندرية بسعر 18.53 جنيه، مقابل 18.48 جنيه للشراء.

- بيع الدولار في بنك مصر بسعر 18.51 جنيه، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

- بيع الدولار في بنك مصر إيران للتنمية بسعر 18.55 جنيه، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

- بيع الدولار في البنك الأهلي المصري بسعر 18.51 جنيه، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

- بيع الدولار بأقل سعر في بنك قطر الوطني بسعر 18.53 جنيه، مقابل 18.43 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك المركزي

- يباع الدولار بسعر 18.54جنيه، مقابل 18.4408 جنيه للشراء.

- يباع اليورو بسعر 19.5567جنيه، مقابل 19.4569 جنيه للشراء.

- يباع الجنيه الإسترليني بسعر 23.8658 جنيه، مقابل 22.7486 جنيه للشراء.

- الريال السعودي يباع بسعر 4.94 جنيه، مقابل 4.91 جنيه للشراء.

- سجل الدينار الكويتي 60.4021، مقابل 60.0200 جنيه للشراء.

- يباع الدرهم الإماراتي بسعر 5.045 جنيه، مقابل 05.02 جنيه للشراء.

عملات غير مدعومة في البنوك

سجلت أسعار العملات غير المدعومة تراجعا جماعيا، اليوم الإثنين، ليُباع الروبل الروسي بـ0.271 جنيه، والريال اليمني بـ0.074 جنيه، والجنيه السوداني بـ0.041 جنيه، والليرة اللبنانية بـ0.012 جنيه، والليرة التركية بسعر 1.234 جنيه، والرينغيت الماليزي بـ4.218 جنيه، والدولار النيوزلندي بـ11.728 جنيه، والهريفينا الأوكرانية بـ0.607 جنيه.