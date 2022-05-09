تقرير للطب الشرعي يكشف: فتاة الوراق ضحية والدها خنقا ليست عذراء

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بكشف العذرية لجثة المجني عليها «منال.ر»، التي قُتلت علي يد والدها خنقا بسبب سوء سلوكها داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة الوراق، أن الفتاة ليست عذراء وجاء التقرير ليثبت صدق رواية والدها المتهم.

بداية البلاغ

تلقى مأمورقسم شرطة الوراق بلاغا بمقتل فتاة على يد والدها بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «منال.ر»، في العقد الثاني من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين وجود خنق حول رقبة المجني عليها، وكشفت التحريات أن والد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة بسبب سوء سلوكها.

اعترفات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، 54 عامًا، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأضاف بأنه قتلها بسبب سوء سلوكها، وأضاف المتهم بأنها قبل 15 يوما تركت المنزل، وعندما عادت الي المنزل سألها عن سبب تركها المنزل وأين كانت تقيم خلال تلك الفترة، فأعترفت له أنها تزوجت عرفيا من أحد الأشخاص، ولم يتمالك أعصابه فأطبق بيديه حول عنقها ولم يتركها سوي جثة هامدة.

تشريح الجثة

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، كما قررت إجراء كشف عذرية لجثة المجني عليها لبيان إذا كانت لازالت عذراء من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة إستدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.